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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 марта 2012
Вулверхэмптон
18.03.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
Д. Эванс
43'
Л. Валенсия
45'
Д. Уэлбек
56'
Чичарито
61'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 0:5!
Чичарито
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
П. Погба
️️️️
М. Кэррик
Замена
М. Кайтли
️️️️
К. Дойл
ГОЛ! 0:4!
Чичарито
Пас отдал
Рафаэл
ГОЛ! 0:3!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Р. Джонсон
️️️️
Д. Дэвис
ГОЛ! 0:2!
Л. Валенсия
Пас отдал
У. Руни
Вторая желтая
Р. Зубар
Желтая карточка
Р. Зубар
ГОЛ! 0:1!
Д. Эванс
Пас отдал
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
4-4-2
13
Хеннесси
23
Зубар
4
Бассонг
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
3
Уорд
16
Дэвис
16
Эдвардс
26
Флетчер
9
Дойл
4-4-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
5
Фердинанд
35
Эванс
27
Эвра
14
Чичарито
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
18
Уэлбек
32
Руни
16
Дэвис
28
Джонсон
28
Джонсон
16
Дэвис
9
Дойл
28
Кайтли
28
Кайтли
9
Дойл
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
16
Кэррик
8
Погба
8
Погба
16
Кэррик
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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