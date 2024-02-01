Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 февраля 2024
Вулверхэмптон
01.02.2024, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
71'
П. Сарабия (П)
85'
М. Килман
90+5'
П. Нету
5'
М. Рэшфорд
22'
Р. Хойлунд
75'
С. Мактоминей
90+7'
К. Мэйну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
90'
+10
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+8
Желтая карточка
А. Гарначо
90'
+7
ГОЛ! 3:4!
К. Мэйну
Пас отдал
О. Форсон
ГОЛ! 3:3!
П. Нету
Пас отдал
М. Кунья
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Эванс
️️️️
А. Гарначо
Желтая карточка
М. Кунья
89'
86'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
86'
Замена
О. Форсон
️️️️
Р. Хойлунд
ГОЛ! 2:3!
М. Килман
Пас отдал
К. Доусон
85'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
Тоти
82'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Т. Дойл
82'
78'
Желтая карточка
А. Онана
75'
ГОЛ! 1:3!
С. Мактоминей
Пас отдал
Б. Фернандеш
73'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
73'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Сарабия
71'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Беллегард
63'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
М. Доэрти
54'
48'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
К. Доусон
45'
+2
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойлунд
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Хойлунд
3'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
3-3-2-1-1
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
2
Доэрти
99
Лемина
27
Семеду
20
Дойл
27
Беллегард
7
Нету
10
Кунья
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
6
Мартинес
19
Варан
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
2
Доэрти
21
Айт Нури
21
Айт Нури
2
Доэрти
20
Дойл
35
Гомес
35
Гомес
20
Дойл
27
Беллегард
7
Сарабия
7
Сарабия
27
Беллегард
24
Тоти
63
Фрейзер
63
Фрейзер
24
Тоти
6
Мартинес
15
Магуайр
15
Магуайр
6
Мартинес
17
Гарначо
35
Эванс
35
Эванс
17
Гарначо
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
19
Хойлунд
11
Форсон
11
Форсон
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
2
5
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
499
444
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.74
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Мулинекс
Посещаемость:
31641
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+