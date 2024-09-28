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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Холуд - Аль-Хиляль
Аль-Холуд - Аль-Хиляль: обзор матча 28 сентября 2024
Аль-Холуд
28.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
87'
У. Троост-Эконг (П)
38'
К. Кулибали
43'
Малком
45+3'
А. аль-Булеахи
48'
Р. Лоди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Холуд - Аль-Хиляль
ГОЛ с пенальти! 1:4!
У. Троост-Эконг
87'
86'
Желтая карточка
Я. Буну
82'
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
Ж. Канселу
Замена
М. Джахфали
️️️️
А. Кольядо
80'
Замена
А. Асири
️️️️
А. Аль-Сафари
80'
74'
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
Х. Тамбакти
67'
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
М. Леонардо
67'
Замена
М. Канно
️️️️
Н. Аль-Давсари
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
59'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
55'
53'
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
48'
ГОЛ! 0:4!
Р. Лоди
Пас отдал
С. Аль-Давсари
Замена
M. Sawan
️️️️
М. Маолида
46'
46'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
А. аль-Булеахи
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. аль-Булеахи
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
43'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Пас отдал
С. Аль-Давсари
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Гроэ
27
Аль-Шаммрани
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
10
Кольядо
11
Мюлека
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Митрович
12
12
10
Кольядо
70
Джахфали
70
Джахфали
10
Кольядо
9
Маолида
70
70
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
45
Асири
18
Аль-Сафари
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
12
Офсайды
2
2
Количество передач
282
527
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Аль-Хазм
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