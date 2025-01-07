Три российских клуба поборются за экс-защитника «Пари НН»

«Ахмат» рассматривает вариант с приобретением экс-защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро. Также к игроку присматриваются «Сочи» и «Черноморец».

Сейчас футболист выступает в ФК «Университатя Клуж».

Сторона игрока находится в ожидании завершения праздников в России, после чего могут начаться конкретные переговоры. Сам Масоэро готов вернуться в РФ.