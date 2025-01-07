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    Три российских клуба поборются за экс-защитника «Пари НН»

    «Ахмат» рассматривает вариант с приобретением экс-защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро. Также к игроку присматриваются «Сочи» и «Черноморец».

    Сейчас футболист выступает в ФК «Университатя Клуж».

    Сторона игрока находится в ожидании завершения праздников в России, после чего могут начаться конкретные переговоры. Сам Масоэро готов вернуться в РФ.

    • В этом сезоне 29-летний аргентинец провел 20 матчей в чемпионате Румынии, забил 4 гола.
    • В составе «Пари НН» Масоэро выступал в 2021–2023 годах, провел 58 встреч, отдал 1 голевой пас.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.
    • Контракт Масоэро с нынешним клубом истекает летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.01.2025 18:04
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