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  • «Динамо» Киев – «Университатя» Клуж: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

«Динамо» Киев – «Университатя» Клуж: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

9 июля, 18:50
Динамо К
09.07.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Завершен
Университатя Клуж
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Университатя Клуж
46
Неофитос Михаил
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
8
D. Codrea
ЦП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
20
Алексей Гусев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЛВ
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
94
Кедзиора
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
2-1-1-2-4
46
Михаил
6
Кристя
4
Кубис
7
Драмме
8
33
Станоев
14
Стефанеску
29
Менди
19
94
27
Кипчиу
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
7
Драмме
18
18
7
Драмме
29
Менди
12
12
29
Менди
Остались в запасе
Динамо К
Университатя Клуж
71
Вячеслав Суркис
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
20
Алексей Гусев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
20
Алексей Гусев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Динамо К - Университатя Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Университатя» Клуж, 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Университатя» Клуж

«Динамо» Киев – «Университатя» Клуж: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Университатя Клуж Динамо К
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