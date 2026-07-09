Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
94
Кедзиора
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
9
Волошин
70
Редушко
11
Пономаренко
2-1-1-2-4
46
Михаил
6
Кристя
4
Кубис
7
Драмме
8
33
Станоев
14
Стефанеску
29
Менди
19
94
27
Кипчиу
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
7
Драмме
18
18
7
Драмме
29
Менди
12
12
29
Менди
Остались в запасе
Динамо К
Университатя Клуж
71
Вячеслав Суркис
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
20
Алексей Гусев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
20
Алексей Гусев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Динамо К - Университатя Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Университатя» Клуж, 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»