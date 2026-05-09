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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Рапид
Университатя Клуж - Рапид: обзор матча 09 мая 2026
Университатя Клуж
09.05.2026, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
17'
D. Codrea
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Рапид
Завершен
Желтая карточка
Йово Лукич
90'
+4
90'
+4'
Гол отменен - игра рукой
Юг Станоев
89'
88'
Желтая карточка
Ларс Крамер
Замена
Александру Кипчиу
️️️️➡️️
Ovidiu Bic
86'
69'
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Daniel Paraschiv
Замена
Мухамаду Драмме
️️️️➡️️
D. Codrea
68'
Замена
Gabriel Simion
️️️️➡️️
Дан Нистор
68'
Замена
Оукасс Менди
️️️️➡️️
I. Macalou
60'
Замена
Йово Лукич
️️️️➡️️
Виргилиу Постолачи
60'
46'
Замена
Constantin Grameni
️️️️➡️️
Borisav Burmaz
46'
Замена
Andrei Borza
️️️️➡️️
Drilon Hazrollaj
45'
+5'
40'
Желтая карточка
Олимпиу Морутан
ГОЛ! 1:0!
D. Codrea
Пас отдал
I. Macalou
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
8
D. Codrea
ЦП
10
Дан Нистор
(К)
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
19
I. Macalou
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя Клуж
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
99
Tudor Cosa
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
50
David Todoran
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
70
Alex Simonia
ЦФ
4-2-1-3
1
6
Кристя
23
Капрадосси
28
24
Миканович
8
10
Нистор
33
Станоев
94
93
Постолачи
19
4-1-1-1-3
16
Айоани
13
Чоботарию
6
Крамер
21
19
18
Кейта
17
Кристенсен
80
Морутан
30
11
27
8
7
Драмме
7
Драмме
8
10
Нистор
98
98
10
Нистор
93
Постолачи
17
Лукич
17
Лукич
93
Постолачи
94
27
Кипчиу
27
Кипчиу
94
19
29
Менди
29
Менди
19
27
24
24
27
11
8
8
11
30
7
7
30
Остались в запасе
Университатя Клуж
Рапид
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Остались в запасе
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Университатя Клуж - Рапид
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
9
Нарушения
9
4
Офсайды
0
1
Количество передач
454
532
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Посещаемость:
15043
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1 : 1
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1 : 0
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Университатя Клуж
1 : 1
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Динамо
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5 : 0
17.05.2026
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0 : 0
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