Масоэро: «В ситуации со слитым видео Дзюба проявился как настоящий мужик»

Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро охарактеризовал форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

– Артем Дзюба – один из самых популярных футболистов в России. Что о нем думаете?

– Хороший парень однозначно. По ходу матчей постоянно болтали, у меня даже есть фото, на котором мы с ним обнимаемся. Произвел очень приятное впечатление, у него за спиной невероятная карьера, рекорды.

Всегда хорошо поговорить с таким человеком. Он очень известен, каждый его шаг обсуждается в прессе. Артем и сейчас остается сильным футболистом, но мне он нравится и как человек.

– Вероятно, слышали, что непристойное видео с участием Дзюбы утекло в сеть?

– Слышал, но сам это видео не смотрел.

– Как бы повели себя, если бы ваше непристойное видео украли и опубликовали в интернете?

– Это было бы проблемой. Я бы не прятался, но попытался бы остановить публикацию в медиа, потому что это личное. У Артема украли его приватность. Вряд ли его это обрадовало, но Дзюба – настоящий мужик, он смог все это преодолеть и продолжить карьеру. Он не потерял себя в этой ситуации.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Игрок имеет контракт с «Акроном» до лета.

Дзюба – лучший бомбардир сборной России (наряду с Александром Кержаковым).

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