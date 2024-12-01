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    • Масоэро: «В ситуации со слитым видео Дзюба проявился как настоящий мужик»

    Масоэро: «В ситуации со слитым видео Дзюба проявился как настоящий мужик»

    Бывший защитник «Пари НН» Лукас Масоэро охарактеризовал форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба – один из самых популярных футболистов в России. Что о нем думаете?

    – Хороший парень однозначно. По ходу матчей постоянно болтали, у меня даже есть фото, на котором мы с ним обнимаемся. Произвел очень приятное впечатление, у него за спиной невероятная карьера, рекорды.

    Всегда хорошо поговорить с таким человеком. Он очень известен, каждый его шаг обсуждается в прессе. Артем и сейчас остается сильным футболистом, но мне он нравится и как человек.

    – Вероятно, слышали, что непристойное видео с участием Дзюбы утекло в сеть?

    – Слышал, но сам это видео не смотрел.

    – Как бы повели себя, если бы ваше непристойное видео украли и опубликовали в интернете?

    – Это было бы проблемой. Я бы не прятался, но попытался бы остановить публикацию в медиа, потому что это личное. У Артема украли его приватность. Вряд ли его это обрадовало, но Дзюба – настоящий мужик, он смог все это преодолеть и продолжить карьеру. Он не потерял себя в этой ситуации.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Игрок имеет контракт с «Акроном» до лета.
    • Дзюба – лучший бомбардир сборной России (наряду с Александром Кержаковым).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2024 15:26
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    Комментарии (6)
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    Валя Ромашина
    1733058738
    надоел этот старый пердун
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