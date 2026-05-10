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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо - Арджеш Питешти
Динамо - Арджеш Питешти: обзор матча 10 мая 2026
Динамо
10.05.2026, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 1
Завершен
Арджеш Питешти
3'
Г. Пушкаш
90+1'
К. Боатенг
64'
А. Беттаиб
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арджеш Питешти
Завершен
ГОЛ! 2:1!
Кеннеди Боатенг
Пас отдал
Георге Пушкаш
90'
+1
90'
Желтая карточка
Marius Briceag
90'
+6'
88'
Желтая карточка
Адель Беттаиб
84'
Замена
Costinel Tofan
️️️️➡️️
Florin Borța
83'
Травма
Florin Borța
Замена
Adrian Caragea
️️️️➡️️
Cristian Mihai
82'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
Дэнни Армстронг
82'
79'
Желтая карточка
Mario Tudose
76'
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
Yanis Pirvu
Желтая карточка
Раул Опруц
73'
64'
ГОЛ! 1:1!
Адель Беттаиб
Пас отдал
Ricardo Matos
63'
Желтая карточка
Ricardo Matos
Замена
Александру Муси
️️️️➡️️
A. Pop
61'
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Кэтэлин Кыржан
61'
46'
Замена
Ionut Laurentiu Radescu
️️️️➡️️
J. Blagaic
46'
Замена
Marius Briceag
️️️️➡️️
Dorinel Oancea
45'
+1'
Желтая карточка
Кеннеди Боатенг
20'
17'
Желтая карточка
Dorinel Oancea
ГОЛ! 1:0!
Георге Пушкаш
Пас отдал
Дэнни Армстронг
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
6
Mario Tudose
(К)
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Rober Sierra
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
24
J. Blagaic
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
7
Александру Муси
АП
23
Ianis Târbă
ЦФ
Арджеш Питешти
2
Costinel Tofan
ЦЗ
98
Adriano Manole
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
3-3-1-3
1
Эпасси
3
Опруц
15
4
Боатенг
21
8
Гнаоре
10
Кыржан
77
Армстронг
47
Пушкаш
99
27
3-2-2-3
34
6
26
23
22
Раца
15
27
17
3
11
24
10
Кыржан
17
Миланов
17
Миланов
10
Кыржан
21
24
24
21
99
7
Муси
7
Муси
99
77
Армстронг
23
23
77
Армстронг
23
2
2
23
11
80
80
11
21
Беттаиб
21
Беттаиб
24
16
16
24
26
5
5
26
Остались в запасе
Динамо
Арджеш Питешти
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
98
Adriano Manole
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Остались в запасе
98
Adriano Manole
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Богдан Андоне
Статистика матча Динамо - Арджеш Питешти
2
5
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
1
Количество передач
359
340
Сейвы
2
5
Точность передач %
70
67
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Посещаемость:
5063
Новости команд
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Динамо
Арджеш Питешти
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
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3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
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23.05.2026
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Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
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Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя
2 : 1
03.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
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1 : 0
02.05.2026
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27.04.2026
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