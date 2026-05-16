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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Чиксереда Меркуря Чук - Ботошани
Чиксереда Меркуря Чук - Ботошани: обзор матча 16 мая 2026
Чиксереда Меркуря Чук
16.05.2026, суббота, 18:30
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ботошани
48'
M. Eppel
61'
A. Santos
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чиксереда Меркуря Чук - Ботошани
Завершен
90'
+3'
Замена
Szabolcs Szalay
️️️️➡️️
Anderson Santos
80'
Желтая карточка
Darius Bota
79'
79'
Замена
Enzo López
️️️️➡️️
Sebastian Mailat
Желтая карточка
Eduard Pap
76'
Замена
Mátyás Tajti
️️️️➡️️
Ласло Кляйнхайзлер
72'
Замена
Jozef Dolný
️️️️➡️️
M. Eppel
72'
65'
Замена
Николай Ковталюк
️️️️➡️️
Чарльз Петро
Замена
Szabolcs Dusinszki
️️️️➡️️
A. Kabashi
62'
Желтая карточка
Anderson Santos
61'
ГОЛ! 2:0!
Anderson Santos
Пас отдал
Darius Bota
61'
54'
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
54'
Замена
Эрвин Онженда
️️️️➡️️
A. Tiganasu
54'
Замена
Răzvan Creț
️️️️➡️️
Alexandru Bota
ГОЛ! 1:0!
M. Eppel
Пас отдал
Răzvan Trif
48'
45'
+1'
Желтая карточка
A. Kabashi
13'
9'
Желтая карточка
Aldaír Ferreira
5'
Желтая карточка
A. Tiganasu
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чиксереда Меркуря Чук
3
Raul Palmeș
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
8
Szilard Veres
ЦП
13
Attila Csuros
(К)
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
27
M. Eppel
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Ботошани
99
Яннис Анестис
ВР
6
Riad Šuta
ЦЗ
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
12
Adams Friday
ЦП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Чиксереда Меркуря Чук
33
Máté Simon
ВР
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
19
Mátyás Tajti
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
22
Andrei Dumitru
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
4-3-1-3
3
24
29
2
8
13
55
30
Кляйнхайзлер
11
94
27
2-1-3-1-3
99
Анестис
6
4
28
Петро
12
8
20
10
Бодиштяну
11
30
7
2
18
18
2
30
Кляйнхайзлер
19
19
30
Кляйнхайзлер
27
9
9
27
11
79
79
11
20
5
5
20
30
26
Онженда
26
Онженда
30
11
41
41
11
28
Петро
25
Ковталюк
25
Ковталюк
28
Петро
7
9
9
7
Остались в запасе
Чиксереда Меркуря Чук
Ботошани
33
Máté Simon
ВР
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
1
Luka Kukić
ВР
23
Папе Диав
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
22
Andrei Dumitru
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
33
Máté Simon
ВР
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Kukić
ВР
23
Папе Диав
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
15
Denis Stefan
ЦП
22
Andrei Dumitru
ЦП
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча Чиксереда Меркуря Чук - Ботошани
4
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
3
Офсайды
2
3
Количество передач
367
403
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Информация о матче
Главный судья:
Mihai Laurentiu Ene, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Miercurea Ciuc
Посещаемость:
1182
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2020.10.14 12:31
2
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2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
2
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
2017.06.24 17:38
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Последние матчи
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4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
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Румыния. Лига I, 1/2 финала
ФКСБ
4 : 3
24.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
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