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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Оцелул
Ботошани - Оцелул: обзор матча 25 апреля 2026
Ботошани
25.04.2026, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 6 тур
1 : 1
Завершен
Оцелул
90+6'
A. Dumiter
60'
A. Ciobanu (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Оцелул
Завершен
ГОЛ! 1:1!
Andrei Dumiter
Пас отдал
L. De Vega Lima
90'
+6
90'
+6'
86'
Замена
Андрезинью
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
Замена
Николай Ковталюк
️️️️➡️️
Чарльз Петро
85'
85'
Травма
Andrei Ciobanu
72'
Замена
Denis Bordun
️️️️➡️️
Stefan Bana
Замена
L. De Vega Lima
️️️️➡️️
Enriko Papa
72'
Замена
Ștefan Pănoiu
️️️️➡️️
Zoran Mitrov
72'
69'
Желтая карточка
Stefan Bana
61'
Замена
Pedro Nuno
️️️️➡️️
Бруну Пас
61'
Замена
Patrick
️️️️➡️️
Габриэль Дебелюх
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Andrei Ciobanu
Замена
Andrei Dumiter
️️️️➡️️
Штефан Бодиштяну
57'
Замена
Adams Friday
️️️️➡️️
Aldaír Ferreira
46'
46'
Замена
Kazu
️️️️➡️️
Конрадо
45'
Травма
Конрадо
45'
+2'
Желтая карточка
Штефан Бодиштяну
41'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
5
Răzvan Creț
ЦЗ
28
Чарльз Петро
ОП
8
Aldaír Ferreira
ЦП
67
Enriko Papa
ЦП
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
7
Sebastian Mailat
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
80
Бруну Пас
ОП
11
Stefan Bana
ЦП
31
D. Zivulic
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Ботошани
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
12
Adams Friday
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
21
L. De Vega Lima
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
12
Darius Paharnicu
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
7
Андрезинью
ПВ
88
Kazu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
3-1-2-1-3
1
4
23
Диав
5
28
Петро
8
67
10
Бодиштяну
26
Онженда
11
7
2-2-2-1-3
1
6
97
Конрадо
8
Ламейра
80
Пас
11
31
99
Кампос
96
Дебелюх
2
17
8
12
12
8
11
17
17
11
67
21
21
67
10
Бодиштяну
41
41
10
Бодиштяну
28
Петро
25
Ковталюк
25
Ковталюк
28
Петро
80
Пас
27
27
80
Пас
11
24
24
11
17
7
Андрезинью
7
Андрезинью
17
97
Конрадо
88
88
97
Конрадо
96
Дебелюх
9
9
96
Дебелюх
Остались в запасе
Ботошани
Оцелул
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
22
Gabriel Ursu
ВР
12
Darius Paharnicu
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
94
Serban Tomache
ВР
73
Narcis Cosmin Ilas
ЦЗ
6
Riad Šuta
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
20
Alexandru Bota
ЦП
33
D. Gabriel
ЦП
30
A. Tiganasu
ЦФ
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
12
Darius Paharnicu
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Ботошани - Оцелул
1
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
19
Офсайды
3
2
Количество передач
351
302
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Razvan Neagra, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Botosani
Посещаемость:
1646
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2025.04.24 11:28
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