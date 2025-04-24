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  • Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова

Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова

Сегодня, 11:28

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова Эрика Бикфалви. Бывший полузащитник екатеринбуржцев ранее заявил, что покинул клуб из-за Олега Шатова, который стал тренером команды.

«Ну зачем вот это? Эрика уже полгода нет. Это была не инициатива Олега Шатова. Олег‑то здесь при чем? Это была инициатива клуба. Клуб решил, что надо расставаться, вот и все.

Мы к Эрику относимся хорошо. Он сейчас к нам приедет на игру с «Хабаровском», будет у нас. Будем делать торжественные проводы. Это наш футболист! Но все когда‑то рано или поздно заканчивают. Так что Шатов здесь вообще ни при чем! И я никогда не иду ни у кого на поводу, это вы все должны знать!» – сказал Иванов.

  • Бикфалви выступал за «Урал» 8 лет.
  • Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
  • После отъезда из России Бикфалви стал игроком «Оцелула».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Урал Оцелул Бикфалви Эрик Шатов Олег
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