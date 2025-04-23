Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»

Экс-игрок «Урала» Эрик Бикфалви раскрыл реальную причину расторжения контракта с екатеринбургским клубом.

«Да, в Екатеринбурге меня очень любили. По контракту у меня оставалось ещe полтора года.

Пришeл новый тренер, мой бывший одноклубник Олег Шатов. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошeл у него на поводу.

Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты», – сказал Бикфалви.