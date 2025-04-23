Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»

Экс-игрок «Урала» Эрик Бикфалви раскрыл реальную причину расторжения контракта с екатеринбургским клубом.
«Да, в Екатеринбурге меня очень любили. По контракту у меня оставалось ещe полтора года.
Пришeл новый тренер, мой бывший одноклубник Олег Шатов. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошeл у него на поводу.
Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты», – сказал Бикфалви.
- Атакующий полузащитник провел в «Урале» 8 лет.
- Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
- После отъезда из России Бикфалви стал игроком «Оцелула».
Источник: Gazeta Sporturilor