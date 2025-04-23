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Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»

23 апреля 2025, 20:56
2

Экс-игрок «Урала» Эрик Бикфалви раскрыл реальную причину расторжения контракта с екатеринбургским клубом.

«Да, в Екатеринбурге меня очень любили. По контракту у меня оставалось ещe полтора года.

Пришeл новый тренер, мой бывший одноклубник Олег Шатов. Он сказал, что не хочет видеть меня в команде, а президент пошeл у него на поводу.

Не хотелось оставаться там, чтобы не возникали конфликты», – сказал Бикфалви.

  • Атакующий полузащитник провел в «Урале» 8 лет.
  • Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
  • После отъезда из России Бикфалви стал игроком «Оцелула».

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Источник: Gazeta Sporturilor
Россия. Первая лига Румыния. Лига I Оцелул Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1745434580
ШАТОВ гнилой человек......боялся за свой авторитет
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BAIv
1745748498
Ушатов не поможет команде...
Ответить
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