Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»

Бывший игрок «Урала» Эрик Бикфалви выделил самый запоминающийся гол за команду.

– Какой момент или гол в футболке «Урала» запомнился вам больше всего?

– Было очень много ярких моментов, за 9 лет невозможно выбрать какой-то один момент. Из голов конечно запомнился гол «Спартаку» на 94-ой минуте (2023 год – прим. «Бомбардира»). Это были самые запоминающиеся эмоции.