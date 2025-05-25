Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»

Бывший игрок «Урала» Эрик Бикфалви выделил самый запоминающийся гол за команду.
– Какой момент или гол в футболке «Урала» запомнился вам больше всего?
– Было очень много ярких моментов, за 9 лет невозможно выбрать какой-то один момент. Из голов конечно запомнился гол «Спартаку» на 94-ой минуте (2023 год – прим. «Бомбардира»). Это были самые запоминающиеся эмоции.
- Атакующий полузащитник провел в «Урале» 8 лет.
- Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
- После отъезда из России Бикфалви стал игроком румынского «Оцелула».
Источник: телеграм-канал «MDF | По Сеньке шапка»