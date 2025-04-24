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Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях

Сегодня, 05:48

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем отношении к людям из России.

– Как ты воспринимаешь русских как людей?

– Они довольно похожи на нас. Не могу сказать, что между нами огромная разница. И по вере, и в еде, и вообще – многое у нас общее. Многие думают, что русские холодные и жесткие. Да, может, чуть жестче, но не настолько. Лично мне легко адаптироваться, я в этом плане человек гибкий. И с иностранцами тоже. Думаю, если ты становишься им другом и принимаешь хотя бы часть их ценностей – все, тебя принимают, и ты спокойно встраиваешься в любой коллектив.

– Что тебе особенно понравилось в русских как нации?

– Они очень прямые. Обычно, если сказали белое, значит – белое. Не было такого, чтобы переобувались. Вот, например, я продлил контракт с клубом, просто пожав руку президенту. Все – пожали руки, и это считалось официально. И ничего не менялось. Все, о чем мы договаривались, оставалось в силе – всегда.

– А было что-то, что тебе не нравилось?

– Трудно сказать. Если и вспоминать, может, иногда они действительно… чуть холодные. Но в человеческих отношениях – все нормально.

– Импульсивные?

– Даже не знаю, как объяснить… Наверное, немного механистичные. Все должно работать как часы, и если что-то не срабатывает – меняют «деталь». Как на конвейере. И в отношениях это немного чувствуется… Не то чтобы я сам это ощущал, но, возможно, они иногда чрезмерно прямолинейны.

  • Бикфалви выступал за «Урал» 8 лет.
  • Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
  • После отъезда из России Бикфалви стал игроком «Оцелула».

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Источник: Gazeta Sporturilor
Россия. Премьер-лига Оцелул Бикфалви Эрик
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