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  • Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»

Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»

24 апреля 2025, 10:56
7

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей жизни в России. 37-летний футболист дал интервью румынскому изданию.

– Почти за десять лет в России ты много чего увидел… Было место, которое особенно впечатлило? Москва, Санкт-Петербург?

– Да, конечно. Москва и Петербург – это вообще другой уровень. И по инфраструктуре, и по организации жизни. Меня особенно поразила Москва. Помню, однажды решили поехать в центр на метро, потому что на такси пришлось бы ехать два часа. Так вот, московское метро – это просто шок. Все блестит, все чисто, четко, организованно. Я был под огромным впечатлением. Не знаю, как в других регионах, но там – все как по часам. И в плане транспорта – это что-то невероятное. Доехать можно буквально до секунды.

– А было место, которое стало для тебя любимым или особенно запомнилось?

– Ну конечно, центр Москвы, с соборами, архитектурой – это мощно. В Эрмитаж в Петербурге так и не попал, был там недолго. Но стадион в Санкт-Петербурге – это вообще, как достопримечательность. А стадион в Краснодаре – будто Колизей. Там сами арены уже выглядели как туристические объекты. Но что бы я ни говорил – пока сам туда не приедешь и не увидишь все своими глазами, не прочувствуешь. Я сам нашел в России то, чего вообще не ожидал. Все оказалось совсем другим, в хорошем смысле.

  • Бикфалви выступал за «Урал» 8 лет.
  • Его статистика: 227 матчей, 61 гол, 22 ассиста.
  • После отъезда из России Бикфалви стал игроком «Оцелула».

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Источник: Gazeta Sporturilor
Россия. Премьер-лига Оцелул Бикфалви Эрик
Комментарии (7)
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В долине больше нет банди
1745493736
Одно слово БОЛГАРИН!
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ZeBolotny
1745529976
Ну так естественно! Москва - это не просто другое государство, это принципиально другой - сытый и счастливый мир.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1745594714
Тот редкий пример,когда человек уехал из России и говорит про нее хорошо.Уже за это респект.А ещё и играл на все 100%,а не лавку полировал.
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Troyz
1745662912
Удивлен, что за 8 лет его не купил клуб уровня повыше Урала. Сколько команду тащил свою
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