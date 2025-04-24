Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своей жизни в России. 37-летний футболист дал интервью румынскому изданию.

– Почти за десять лет в России ты много чего увидел… Было место, которое особенно впечатлило? Москва, Санкт-Петербург?

– Да, конечно. Москва и Петербург – это вообще другой уровень. И по инфраструктуре, и по организации жизни. Меня особенно поразила Москва. Помню, однажды решили поехать в центр на метро, потому что на такси пришлось бы ехать два часа. Так вот, московское метро – это просто шок. Все блестит, все чисто, четко, организованно. Я был под огромным впечатлением. Не знаю, как в других регионах, но там – все как по часам. И в плане транспорта – это что-то невероятное. Доехать можно буквально до секунды.

– А было место, которое стало для тебя любимым или особенно запомнилось?

– Ну конечно, центр Москвы, с соборами, архитектурой – это мощно. В Эрмитаж в Петербурге так и не попал, был там недолго. Но стадион в Санкт-Петербурге – это вообще, как достопримечательность. А стадион в Краснодаре – будто Колизей. Там сами арены уже выглядели как туристические объекты. Но что бы я ни говорил – пока сам туда не приедешь и не увидишь все своими глазами, не прочувствуешь. Я сам нашел в России то, чего вообще не ожидал. Все оказалось совсем другим, в хорошем смысле.