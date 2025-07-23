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Олег Шатов
Олег Шатов
Россия
29 июля 1990 (36)
Тренер
Статистика
Новости
Шатов ответил, что делать Дзюбе и Кокорину, оставшимся без работы до зимы
28 сентября
1
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
28 сентября
6
Фото
Смолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
3 февраля
1
Шатов рассказал, чем его раздражал Хвича в «Рубине»
2025.07.23 10:44
11
Шатов: «Вся страна видела, что было в стыковых матчах «Урала» с «Ахматом»
2025.07.23 08:37
9
Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»
2025.07.22 23:21
12
Шатов дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован
2025.06.05 17:25
«Урал» уволил Шатова
2025.06.05 13:20
7
В «Урале» заявили об уходе Шатова после неудачных стыков
2025.05.31 22:39
1
Иванов отреагировал на информацию об уходе Шатова из «Урала»
2025.05.15 18:30
В «Урале» назвали главную фишку Шатова: «В России растет большой тренер»
2025.04.25 00:32
11
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев
2024.12.17 12:57
Иванов сказал, станет ли Шатов главным тренером «Урала»
2024.12.06 11:42
Шатов проходит стажировку у Семака
2024.12.05 20:54
2
Президент «Урала» не исключил назначения Шатова главным тренером команды
2024.11.20 10:20
Первая лига. «Урал» победил «Енисей» Тихонова (4:3) в 1-м домашнем матче под руководством Шатова
2024.11.16 18:00
Видео
Шатов после дебютного матча во главе «Урала» лично поблагодарил каждого болельщика
2024.11.11 11:31
«Урал» выиграл в гостях у «Шинника» в первом матче под руководством 34-летнего Шатова
2024.11.10 16:56
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