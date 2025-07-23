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  • Шатов: «Вся страна видела, что было в стыковых матчах «Урала» с «Ахматом»

Шатов: «Вся страна видела, что было в стыковых матчах «Урала» с «Ахматом»

Сегодня, 08:37
2

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов раскритиковал судейство в матчах против «Ахмата».

  • Клуб из Екатеринбурга уступил грозненцам по сумме двух матчей за право выступать в РПЛ – 2:3.
  • В ответной игре судьи ошибочно отменили гол «Урала».

– Ну, то, что уровень судейства был безобразный, что они судили плохо и допускали явно грубые ошибки, это однозначно. Сто процентов.

– А вы писали в ЭСК? Были какие-то объяснения?

– Официально они признали только одно: гол, который забил Егорычев на выезде, нужно было засчитать. Эпизод в домашней игре, когда Егорычев прокидывает мяч и он попадает в руку Адамову, по мне, железобетонный пенальти.

– Они сказали – нет, естественное положение руки?

– Да. По мне, и гол, забитый «Ахматом», – там нарушение правил было до момента с пенальти. Тяжелые моменты, небольшая рана во мне живет, что не все от тебя зависит. Есть некоторые факторы, с которыми тебе приходится мириться. Твой выбор – мириться с ними или нет. Я не собираюсь мириться с этой системой, которая существует в российском футболе. Мне от нее немножко тошно и неприятно.

– Какие ты видишь рычаги борьбы? Что надо с этим делать?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, это вопрос к людям, которые отвечают за российский футбол, которые стоят выше, которые принимают решения. Я думаю, вся страна видела, и люди, которые разбираются в футболе, видели, что было в этих двух стыковых матчах. Но кроме того, что я могу сказать, что судьи как будто специально ошибались, что это не просто ошибка, которую ты можешь понять и принять... Мы тоже в футболе не первый день, разбираемся и видим какие-то моменты. Наверное, эти решения могут принимать только люди сверху.

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Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Шатов Олег
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Комментарии (2)
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FWSPM
1753249609
Почувствовал как оно с другой стороны от власть имущих? Когда играл за нестолетних и все свителось как надо наверно так не переживал за справедливость))
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cska1948
1753250196
Какие ты видишь рычаги борьбы? Что надо с этим делать? ------------------ Надо чтобы президент перестал болеть за грозненский клуб.
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