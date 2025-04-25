В «Урале» назвали главную фишку Шатова: «В России растет большой тренер»

Нападающий «Урала» Евгений Марков охарактеризовал главного тренера Олега Шатова.

«Главная тренерская фишка Шатова? Главное – это его идеи, игра, которую он хочет видеть от команды. Они у него достаточно смелые и интересные. Это открытый футбол с владением мячом, быстрые атаки.

Очень много факторов, мелочей, которые он объясняет, разжeвывает игрокам. А футболисты его слушают и верят в его идеи. Считаю, в России растeт новый большой тренер», – сказал Марков.