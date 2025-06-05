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«Урал» уволил Шатова

Сегодня, 13:20
3

«Урал» сообщил об уходе Олега Шатова с поста тренера «Урала». Он работал в клубе с лета 2024 года.

«Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

  • 34-летний Шатов ранее был исполняющим обязанности главного тренера «Урала».
  • Несколько дней назад клуб также объявил об уходе с поста вице-президента 36-летнего Игоря Смольникова.
  • Шатов и Смольников известны по игре за сборную России, «Зенит» и другие команды.
  • «Урал» занял по итогам сезона в Первой лиге 4-е место с 59 очками после 34 матчей. В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1 и 0:2).

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Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Смольников Игорь Шатов Олег
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Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1749118925
Вообще нужно убрать этого неудачливого менеджера бюджетных денег Иванова!
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ilich55
1749120465
Не иначе произошёл конфликт между Олежкой и Ивановым. Другие причины не просматриваются. Занять 4-е место, опередив Сочи для молодого тренера более чем, но........
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Интерес
1749121365
Иванова давно пора "уволить",но он же "тренирующий хозяин",почти памятник.
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