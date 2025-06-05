«Урал» уволил Шатова

«Урал» сообщил об уходе Олега Шатова с поста тренера «Урала». Он работал в клубе с лета 2024 года.
«Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.
- 34-летний Шатов ранее был исполняющим обязанности главного тренера «Урала».
- Несколько дней назад клуб также объявил об уходе с поста вице-президента 36-летнего Игоря Смольникова.
- Шатов и Смольников известны по игре за сборную России, «Зенит» и другие команды.
- «Урал» занял по итогам сезона в Первой лиге 4-е место с 59 очками после 34 матчей. В стыковых матчах екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1 и 0:2).
Источник: официальный сайт «Урала»