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Шатов рассказал, чем его раздражал Хвича в «Рубине»

23 июля 2025, 10:44
10

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Шатов высказался о Хвиче Кварацхелии.

Они играли вместе за казанский клуб в 2020–2021 годах. Хвича сейчас выступает за «ПСЖ», в составе которого выиграл Лигу чемпионов.

«То, что были видны его сумасшедшие индивидуальные качества, да. То, что обыгрывал двоих или троих, да. Но я тогда был игроком. Меня порой раздражало, он не играл на команду. Мне приходилось бежать назад и так далее. Но само его качество, дриблинг на скорости – это самый сложный технический элемент в футболе.

Меня еще подкупило: молодой футболист с такими сильными качествами – и настолько он любит футбол, как мальчишка! Вот он на поле выходит, жонглирует, что-то делает, ты с поля уходишь, а он остается и делает.

Я последние полгода (в «Рубине») жил на базе, а он всегда жил там. У них одно время с Зурико (Давиташвили) была комната, потом он один жил. Он то в зале, то в бане, то на поле. Ты же видишь только тренировку футболиста, а я его там видел чуть больше, еще и за пределами футбола. Вот фанатизм какой-то у него, такая преданность профессии, плюс, бесспорно, талант, ну и, наверное, правильный футбольный агент», – сказал Шатов.

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Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Россия. Премьер-лига ПСЖ Кварацхелия Хвича Шатов Олег
Комментарии (10)
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tazelnowkiw
1753256852
вот это круть! https://stavka-prognoz.ru
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edw7777
1753258346
А заголовок-то какой! Ну, журналисты, вы и г…
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Cleaner
1753258942
Шатов, где ты и где ХВИЧА. Получается, что Хвича тебя своим мастерством раздражал. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Semenycch
1753260155
Шатов сказал все по делу.
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acor94
1753261754
Я предпочёл бы в команде Шатова, чем крысу, которая чуть что сбежала в Батуми.
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FFR
1753263493
Без фанатизма, без любви и преданности профессии не достигнешь успеха. Хвича делал всё правильно.
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Oldtrafford83
1753335054
а он остается и делает.- Поэтому он в ПСЖ, а ты закончил карьеру.
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СПОРТ 21 века
1753444546
Что сказать все эти "звёздные футболисты" привыкли быть деревянными. Правда это только на поверхности, потому что в низшей прослойке - есть такие же фанаты своего дело. Только они никому неинтересны потому что имеют свой взгляд на футбол, и не имеют связей. В итоге потом так по жизни и остаются либо никем, либо фристайлерами. И на самом деле по России достаточно таких примеров, где ребята с условного двора управляются с мячом лучше чем любой футболист сборной России. Мало того, они ещё умеют видеть поле. Стоило бы задуматься почему так происходит? Наверное, потому что эти ребята в приоритет ставят сначало именно футбол (игру с мячом), а потом всё остальное...
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