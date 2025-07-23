Шатов рассказал, чем его раздражал Хвича в «Рубине»

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Шатов высказался о Хвиче Кварацхелии.

Они играли вместе за казанский клуб в 2020–2021 годах. Хвича сейчас выступает за «ПСЖ», в составе которого выиграл Лигу чемпионов.

«То, что были видны его сумасшедшие индивидуальные качества, да. То, что обыгрывал двоих или троих, да. Но я тогда был игроком. Меня порой раздражало, он не играл на команду. Мне приходилось бежать назад и так далее. Но само его качество, дриблинг на скорости – это самый сложный технический элемент в футболе.

Меня еще подкупило: молодой футболист с такими сильными качествами – и настолько он любит футбол, как мальчишка! Вот он на поле выходит, жонглирует, что-то делает, ты с поля уходишь, а он остается и делает.

Я последние полгода (в «Рубине») жил на базе, а он всегда жил там. У них одно время с Зурико (Давиташвили) была комната, потом он один жил. Он то в зале, то в бане, то на поле. Ты же видишь только тренировку футболиста, а я его там видел чуть больше, еще и за пределами футбола. Вот фанатизм какой-то у него, такая преданность профессии, плюс, бесспорно, талант, ну и, наверное, правильный футбольный агент», – сказал Шатов.