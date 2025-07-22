Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»

Экс-зенитовец Олег Шатов на ютуб-канале Федора Смолова высказался об отсутствии воспитанников в составе «Зенита».

– Почему в «Зените» нет молодых ярких россиян и никогда не было?

– Потому что у тренера одна задача – выиграть чемпионат. Чтобы выиграть чемпионат, ему нужны максимально сильные, готовые футболисты. Это, наверное, вопрос, как воспитывают молодых футболистов. Потому что у Сергея Богдановича Семака нет времени работать с молодыми футболистами, ему сегодня нужно каждый день давать максимальный результат.

Он должен работать с готовым материалом, у него нет времени на обучение, нет времени на сюсюканья, давайте так говорить. Потому что у него следующая игра – ему нужно выигрывать. У него через неделю [игра], через 2-3 дня, ее нужно выигрывать, а если ты не выигрываешь, то это провал.

– То есть каждая следующая игра невыигранная – это провал?

– Ну не то что прям провал-провал, но в Питере все устроено для того, чтобы команды выигрывала.