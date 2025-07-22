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  • Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»

Шатов объяснил отсутствие своих воспитанников в составе «Зенита»

Вчера, 23:21

Экс-зенитовец Олег Шатов на ютуб-канале Федора Смолова высказался об отсутствии воспитанников в составе «Зенита».

– Почему в «Зените» нет молодых ярких россиян и никогда не было?

– Потому что у тренера одна задача – выиграть чемпионат. Чтобы выиграть чемпионат, ему нужны максимально сильные, готовые футболисты. Это, наверное, вопрос, как воспитывают молодых футболистов. Потому что у Сергея Богдановича Семака нет времени работать с молодыми футболистами, ему сегодня нужно каждый день давать максимальный результат.

Он должен работать с готовым материалом, у него нет времени на обучение, нет времени на сюсюканья, давайте так говорить. Потому что у него следующая игра – ему нужно выигрывать. У него через неделю [игра], через 2-3 дня, ее нужно выигрывать, а если ты не выигрываешь, то это провал.

– То есть каждая следующая игра невыигранная – это провал?

– Ну не то что прям провал-провал, но в Питере все устроено для того, чтобы команды выигрывала.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
  • Шатов сейчас не работает в футболе.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
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