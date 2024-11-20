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    • Президент «Урала» не исключил назначения Шатова главным тренером команды

    Президент «Урала» не исключил назначения Шатова главным тренером команды

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможности назначения 34-летнего Олега Шатова главным тренером команды. Сейчас экс-футболист сборной России работает на этом посту в статусе исполняющего обязанности.

    – Он провел два матча и идет от игры к игре. Но пока по Олегу Александровичу я ничего говорить не буду.

    – Но у него есть шанс быть утвержденным на посту главного тренера?

    – Шанс есть всегда, и у него, конечно, тоже такой шанс есть. Посмотрим, как он проведет оставшиеся игры. Но я уверен, что из него получится очень хороший тренер. Это мое мнение, оно может быть ошибочным, но оно такое.

    Я всегда говорил, когда он был еще мальчиком, что он будет сильным футболистом. И сейчас уверен, что тренер из него получится тоже хороший.

    • Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» 6 ноября после увольнения Евгения Аверьянова.
    • Под его руководством комнда одержала две победы – над «Шинником» (2:0) и «Енисеем» (4:3).
    • Шатов завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2023 года, тогда же он начал обучаться на тренера в академии РФС.
    • Он вошел в тренерский штаб «Урала» 11 июня 2024 года.
    • После 19 туров команда занимает 3-е место в Первой лиге, набрав 33 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 10:20
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