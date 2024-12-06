Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Иванов сказал, станет ли Шатов главным тренером «Урала»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, продолжит ли 34-летний Олег Шатов тренировать команду.

    – Главный вопрос, который интересует болельщиков «Урала»: Олег Шатов продолжит тренировать команду, избавится от приставки «и. о.»?

    – Понимаете, в чем дело... Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в «Урале». А вот в какой должности – решим чуть позже. Будет работать у нас.

    – То есть Шатов не будет готовить «Урал» ко второй части сезона?

    – Нам сейчас надо найти тренера с лицензией PRO. Сейчас есть уже такое правило, что мы не можем поставить на эту должность, что называется, «говорящую голову». То есть нам нужен реальный специалист с такой категорией. Ведем консультации. Найдем.

    А Олег останется в команде. Лично я очень хотел бы, чтобы Шатов был нашим главным тренером! Но, к сожалению, не могу его назначить... Есть регламентные нормы.

    • Шатов начал тренерскую карьеру 11 июня, войдя в штаб Евгения Аверьянова в «Урале». 6 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Аверьянова.
    • Под руководством Шатова «Урал» провел в Первой лиге 4 матча, одержал 3 победы при 1 ничьей. Также клуб прошел «Химки» на первом этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России (1:1, по пенальти 4:3).

    Новости по теме
    «Урал» расстался с Юсуповым
    Шатов проходит стажировку у Семака 3
    Топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 