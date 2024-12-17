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    • Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев

    Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев

    Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов назвал причину ухода Артура Юсупова.

    35-летний полузащитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга в сентябре. В декабре он покинул команду, проведя девять матчей.

    «Он неплохо провел отрезок, который у него был. Но как закончилась первая часть сезона, мы созвонились, и он сказал, что не знает, хочет ли быть в команде и продолжать с нами путь. Потому было принято совместное решение разойтись. Если человек сомневается, мы не можем ждать его вечно, а должны идти вперед», – сказал Шатов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2024 12:57
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