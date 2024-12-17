Шатов объяснил уход Юсупова из «Урала» спустя несколько месяцев

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов назвал причину ухода Артура Юсупова.

35-летний полузащитник подписал контракт с клубом из Екатеринбурга в сентябре. В декабре он покинул команду, проведя девять матчей.

«Он неплохо провел отрезок, который у него был. Но как закончилась первая часть сезона, мы созвонились, и он сказал, что не знает, хочет ли быть в команде и продолжать с нами путь. Потому было принято совместное решение разойтись. Если человек сомневается, мы не можем ждать его вечно, а должны идти вперед», – сказал Шатов.