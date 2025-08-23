Экс-игрок «Зенита» – о легионерах: «В клубе не дураки сидят, они ставят на данный момент сильнейших»

Бывший полузащитник «Зенита» Артур Юсупов высказался об использовании петербуржцами большого количества иностранных игроков.

– В составе «Зенита» на матч против «Спартака» вышло 10 иностранцев, как вы относитесь к такому количеству легионеров?

– По-разному можно на это смотреть. У «Локомотива» и ЦСКА есть хорошие молодые игроки. Если они в порядке, то должны играть. А если просто молодой русский выходит на поле...

Не то чтобы ЦСКА и «Локомотиву» повезло, наоборот, у них качественные академии, которые вырастили этих игроков, это поколение. Возможно, у «Зенита» просто нет такого поколения. Поэтому выходят лучшие. Если это бразильцы, то это просто настоящая конкуренция. Там не играют из-за паспорта.

Думаю, в «Зените» не дураки сидят. Они ставят на данный момент сильнейших, а с другими, возможно, было бы хуже.