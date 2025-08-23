Экс-игрок «Зенита» – о легионерах: «В клубе не дураки сидят, они ставят на данный момент сильнейших»

Бывший полузащитник «Зенита» Артур Юсупов высказался об использовании петербуржцами большого количества иностранных игроков.
– В составе «Зенита» на матч против «Спартака» вышло 10 иностранцев, как вы относитесь к такому количеству легионеров?
– По-разному можно на это смотреть. У «Локомотива» и ЦСКА есть хорошие молодые игроки. Если они в порядке, то должны играть. А если просто молодой русский выходит на поле...
Не то чтобы ЦСКА и «Локомотиву» повезло, наоборот, у них качественные академии, которые вырастили этих игроков, это поколение. Возможно, у «Зенита» просто нет такого поколения. Поэтому выходят лучшие. Если это бразильцы, то это просто настоящая конкуренция. Там не играют из-за паспорта.
Думаю, в «Зените» не дураки сидят. Они ставят на данный момент сильнейших, а с другими, возможно, было бы хуже.
- Сейчас в составе «Зенита» на сезон заявлено 13 легионеров. К этому числу не относятся бразилец Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, казахстанец Нуралы Алип, не считающийся легионером, а также незаявленный Роберт Ренан. Еще один легионер «Зенита» Ду Кейрос находится в аренде в «Оренбурге».
- Петербургский клуб занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.