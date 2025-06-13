Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов не считает, что в победе «Краснодара» в РПЛ есть что-то удивительное.
«Чемпионство «Краснодара»? Они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит». Когда-то «Краснодар» тоже должен был стать чемпионом. Поэтому в целом ничего удивительного нет. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место.
Поэтому, как по мне, чемпионство «Краснодара» – это никакая не неожиданность. Но для РПЛ здорово, что с каждым сезоном возрастает конкуренция. Чем больше команд борется за победу, тем всем интереснее», – сказал Юсупов.
- В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, набрав 67 очков. «Быки» опередили «Зенит» на 1 очко.
- Петербургский клуб побеждал в РПЛ в предыдущих 6 сезонах подряд.
Источник: Legalbet