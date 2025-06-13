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  • Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»

Юсупов – о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег»

Сегодня, 14:06
3

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов не считает, что в победе «Краснодара» в РПЛ есть что-то удивительное.

«Чемпионство «Краснодара»? Они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит». Когда-то «Краснодар» тоже должен был стать чемпионом. Поэтому в целом ничего удивительного нет. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место.

Поэтому, как по мне, чемпионство «Краснодара» – это никакая не неожиданность. Но для РПЛ здорово, что с каждым сезоном возрастает конкуренция. Чем больше команд борется за победу, тем всем интереснее», – сказал Юсупов.

  • В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, набрав 67 очков. «Быки» опередили «Зенит» на 1 очко.
  • Петербургский клуб побеждал в РПЛ в предыдущих 6 сезонах подряд.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Юсупов Артур
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1749812936
Юсупов дно обыкновенное
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Интерес
1749813512
А кто говорит про неожиданность? Карабкались упорно вверх,начав свой путь в РПЛ не по спортивному принципу,а в соответствие со случаем и Регламентом.Заблуждались,делая ставку на свой вариант чучхе,отказались,ударившись в обратное.Поиск.
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Cleaner
1749821225
Краснодар тратит СВОИ ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ, а Зенит тратит НАРОДНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ в неограниченном количестве. Сколько захочет, столько и ХАПНЕТ ЗЕНИТ из Российского бюджета. СТЫДНО за такой Зенит, стыдно за его КУПЛЕННЫЕ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ "чемпионства"...(((((((((((((
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