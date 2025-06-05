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Шатов дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован

Вчера, 17:25

КДК РФС наказал уже бывшего тренера «Урала» Олега Шатова за поведение в стыковом матче против «Ахмата».

«Рассмотрели удаление Шатова за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в адрес главного арбитра. Мы приглашали Шатова, но он не явился, никаких объяснений не представил. Представитель «Урала» сказал, что Шатов в клубе уже не работает.

С учетом обстоятельств дела Шатов дисквалифицирован на три игры РПЛ и Первой лиги. И оштрафован на 30 тысяч рублей за неявку без уважительной причины на заседание КДК РФС», – сообщил глава РФС Артур Григорьянц.

  • 34-летний Шатов ранее был исполняющим обязанности главного тренера «Урала».
  • «Урал» не смог за сезон вернуться в РПЛ.
  • Команду может вскоре возглавить Сергей Ташуев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Урал Шатов Олег
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