«Урал» выиграл в гостях у «Шинника» в первом матче под руководством 34-летнего Шатова

В матче 18-го тура Первой лиги «Шинник» дома проиграл «Уралу» со счетом 0:2. Это был первый матч, в котором исполняющим обязанности главного тренера екатеринбуржцев был экс-футболист сборной России 34-летний Олег Шатов.

«Урал» занимает 3-е место в Первой лиге с 30 очками после 18 туров. «Шинник» идет 15-м с 18 баллами.

Россия. Первая лига. 18-й тур

Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бевеев, 22; 0:2 – Егорычев, 49.

Удаление: Джон, 52 – нет.

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