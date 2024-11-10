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    • «Урал» выиграл в гостях у «Шинника» в первом матче под руководством 34-летнего Шатова

    «Урал» выиграл в гостях у «Шинника» в первом матче под руководством 34-летнего Шатова

    В матче 18-го тура Первой лиги «Шинник» дома проиграл «Уралу» со счетом 0:2. Это был первый матч, в котором исполняющим обязанности главного тренера екатеринбуржцев был экс-футболист сборной России 34-летний Олег Шатов.

    «Урал» занимает 3-е место в Первой лиге с 30 очками после 18 туров. «Шинник» идет 15-м с 18 баллами.

    Россия. Первая лига. 18-й тур

    Шинник (Ярославль) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бевеев, 22; 0:2 – Егорычев, 49.

    Удаление: Джон, 52 – нет.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 16:56
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