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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - УТА Арад
Оцелул - УТА Арад: обзор матча 17 апреля 2026
Оцелул
17.04.2026, пятница, 17:30
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 0
Завершен
УТА Арад
19'
A. Ciobanu (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - УТА Арад
Завершен
90'
+5
Красная карточка
Din Alomerovic
90'
+1
Желтая карточка
Hakim Abdallah
90'
+4'
85'
Желтая карточка
Marko Stolnik
Желтая карточка
Габриэль Дебелюх
80'
79'
Замена
Benjamin van Durmen
️️️️➡️️
Flavius Iacob
79'
Замена
Marko Stolnik
️️️️➡️️
Sota Mino
Замена
Pedro Nuno
️️️️➡️️
Andrei Ciobanu
78'
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Patrick
73'
Замена
Denis Bordun
️️️️➡️️
Stefan Bana
63'
Замена
Бруну Пас
️️️️➡️️
Андрезинью
62'
Замена
Конрадо
️️️️➡️️
Kazu
46'
45'
+7'
Желтая карточка
Kazu
38'
33'
Замена
Mark Tutu
️️️️➡️️
Denis Taroi
33'
Замена
Alexandru Benga
️️️️➡️️
Ричард Одада
28'
Желтая карточка
Marius Coman
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Andrei Ciobanu
19'
16'
Красная карточка
Дмитрий Поспелов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
7
Андрезинью
ПВ
2
Milen Zhelev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
20
Denis Taroi
ЦП
8
Alin Roman
(К)
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Оцелул
32
Iustin Popescu
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
24
Denis Bordun
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
28
Marko Stolnik
ЦЗ
17
Luca Mihai
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
1-1-2-2-4
1
6
8
Ламейра
31
11
99
Кампос
7
Андрезинью
2
88
17
9
3-5-2
33
13
60
Поспелов
3
20
5
16
Одада
6
Пулоло
8
9
11
88
97
Конрадо
97
Конрадо
88
7
Андрезинью
80
Пас
80
Пас
7
Андрезинью
11
24
24
11
17
27
27
17
9
96
Дебелюх
96
Дебелюх
9
20
2
2
20
16
Одада
4
4
16
Одада
5
28
28
5
13
30
30
13
Остались в запасе
Оцелул
УТА Арад
32
Iustin Popescu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
96
Árpád Tordai
ВР
17
Luca Mihai
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
32
Iustin Popescu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
17
Luca Mihai
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
7
Andrei Tolcea
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Оцелул - УТА Арад
2
2
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
19
7
Офсайды
3
2
Количество передач
428
244
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
61
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Moldoveanu, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Посещаемость:
3627
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