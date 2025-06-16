«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ

«Балтика» подписала контракт с крайним защитником Мингияном Бевеевым. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

У 29-летнего футболиста летом истек срок контракта с «Уралом».

Бевеев в минувшем сезоне провел за «Урал» 31 матч, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

Сообщалось, что на игрока претендовали также «Рубин», «Торпедо» и «Сочи».

Также «Балтика» продлила контракт с защитником Амиром Мохаммадом до 31 мая 2027 года, арендовала у «Ростова» полузащитника Даниила Уткина и расторгла соглашение с нападающим Хызыром Аппаевым. Также команда рассталась с португальским полузащитником Жоау Ламейрой, который играл в минувшем сезоне на правах аренды за «Оцелул».