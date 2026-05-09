Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Фарул
Оцелул - Фарул: обзор матча 09 мая 2026
Оцелул
09.05.2026, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 8 тур
3 : 2
Завершен
Фарул
39'
Конрадо (П)
56'
P. Iacob
58'
D. Bordun
67'
Д. Алибек
77'
V. Dican
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Фарул
Завершен
Желтая карточка
Pedro Nuno
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Денис Алибек
Желтая карточка
Cosmin Dur Bozoanca
90'
+1
90'
+5'
87'
Желтая карточка
Iustin Doicaru
Замена
Pedro Nuno
️️️️➡️️
Конрадо
82'
81'
Замена
Якуб Войтуш
️️️️➡️️
R. Tanasa
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Patrick
80'
77'
ГОЛ! 3:2!
Victor Dican
Пас отдал
Денис Алибек
75'
Замена
Габриэл Янку
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
75'
Замена
Iustin Doicaru
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
75'
Замена
David Maftei
️️️️➡️️
Стиви Фуртадо
Замена
Dan Emilian Neicu
️️️️➡️️
Denis Bordun
74'
Замена
Kazu
️️️️➡️️
Луан Кампос
74'
71'
Желтая карточка
Victor Dican
Желтая карточка
Конрадо
68'
68'
Желтая карточка
R. Tanasa
67'
ГОЛ! 3:1!
Денис Алибек
ГОЛ! 3:0!
Denis Bordun
58'
ГОЛ! 2:0!
Paul Iacob
Пас отдал
Жоау Ламейра
56'
54'
Замена
Ionuț Cojocaru
️️️️➡️️
Нарек Григорян
45'
+2'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Конрадо
39'
Желтая карточка
Жоау Ламейра
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
7
Андрезинью
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
2
Milen Zhelev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
6
Victor Dican
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
27
Pedro Nuno
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
88
Kazu
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
98
David Maftei
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
9
Якуб Войтуш
ЦФ
19
Iustin Doicaru
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
3-1-2-2-2
1
97
Конрадо
6
4
8
Ламейра
31
24
7
Андрезинью
99
Кампос
9
2
3-4-1-2
12
93
Фуртадо
22
17
20
Радаславеску
31
71
6
30
Григорян
7
Алибек
11
Ганя
24
16
16
24
97
Конрадо
27
27
97
Конрадо
99
Кампос
88
88
99
Кампос
9
96
Дебелюх
96
Дебелюх
9
93
Фуртадо
98
98
93
Фуртадо
71
9
Войтуш
9
Войтуш
71
31
19
19
31
20
Радаславеску
10
Янку
10
Янку
20
Радаславеску
30
Григорян
27
27
30
Григорян
Остались в запасе
Оцелул
Фарул
22
Gabriel Ursu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Флавиус Стойкан
Статистика матча Оцелул - Фарул
4
4
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
15
Офсайды
2
2
Количество передач
316
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Посещаемость:
4724
Новости команд
Все
Оцелул
Фарул
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оцелул
Фарул
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: