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Старт нового тура РПЛ и дебют Захаряна за «Сосьедад». Не пропустите главные события дня вместе с бонусом до 17000₽!
21:01
РФС не дает одобрение на трансфер Норманна в «Аль-Раед»
1
20:55
Сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьскому сбору
20:41
Клопп упомянул Россию, жалуясь на Саудовскую Аравию
1
20:13
Федотов высказался о ничьей ЦСКА с «Оренбургом»
1
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Все новости
21:17
Федотов отметил тяжесть ЦСКА в матче с «Оренбургом»
21:12
Видео
Игроки «Спартака» поработали на заправке «Лукойла»
20:49
«Совсем плохой»: Генич – о ЦСКА в матче с «Оренбургом»
20:41
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023
20:27
Видео
Актер Деревянко анонсировал трансфер Чавеса в «Динамо»
20:08
Трансляция
«Аль-Фатех» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023
20:02
Лепсая объяснил уникальность и сложность трансфера Чавеса в «Динамо»
19:45
Захарян – в запасе «Сосьедада» на матч с «Лас-Пальмасом»
1
19:42
Карпицкий из «Крыльев»: «Пример Захаряна показывает, что Россия – это не просто страна, где мечтаешь о завершении карьеры»
1
19:25
Видео
Обзор матча «Оренбург» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (видео)
19:24
РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и не смог подняться в топ-3
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19:08
Самый дорогой форвард в истории «Ливерпуля» может перейти в «Челси»
19:00
«Факел» – «Краснодар»: стартовые составы на 6-й тур РПЛ
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18:50
«У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса
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18:41
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18:16
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«Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023
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Месси встретился со второй ракеткой мира
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Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев пропускает четвертую игру подряд
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«Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023
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УТА Арад
УТА Арад
Город
Арад
Дивизион
Румыния-Лига I
Сайт
www.uta-arad.ro/
Стадион
Франциск фон Нойман
Тренер
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