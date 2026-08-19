Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии

Нападающий «Университати Клуж» Алибек Алиев отметился дублем в домашнем матче 4-го тура чемпионата Румынии с «УТА Арад».

Он открыл счет в матче на 45+1-й минуте, а на 74-й реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды. «Университатя Клуж» в итоге одержала победу со счетом 2:1.

Алиев забил 4 гола в 4 матчах текущего чемпионата Румынии. Он лидирует в гонке бомбардиров вместе с игроком «Ботошани» Андреем Думитером, на счету которого 4 забитых мяча в 5 играх.

Всего в этом сезоне у Алиева 5 голов и 2 ассиста в 9 встречах во всех турнирах.

«Университатя Клуж» с 9 очками после 4 матчей занимает 4-е место в чемпионате Румынии. При этом у клуба есть игра в запасе и по потерянным очкам он лидирует в турнире.