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  • Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии

Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии

19 августа, 11:12
5

Нападающий «Университати Клуж» Алибек Алиев отметился дублем в домашнем матче 4-го тура чемпионата Румынии с «УТА Арад».

Он открыл счет в матче на 45+1-й минуте, а на 74-й реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды. «Университатя Клуж» в итоге одержала победу со счетом 2:1.

Алиев забил 4 гола в 4 матчах текущего чемпионата Румынии. Он лидирует в гонке бомбардиров вместе с игроком «Ботошани» Андреем Думитером, на счету которого 4 забитых мяча в 5 играх.

Всего в этом сезоне у Алиева 5 голов и 2 ассиста в 9 встречах во всех турнирах.

«Университатя Клуж» с 9 очками после 4 матчей занимает 4-е место в чемпионате Румынии. При этом у клуба есть игра в запасе и по потерянным очкам он лидирует в турнире.

  • У 30-летнего уроженца Махачкалы Алиева, по данным Transfermarkt, есть гражданства Швеции и России, он провел 2 матча за юношескую сборную Швеции U18.
  • В 2015–2017 годах Алиев принадлежал ЦСКА, но не играл официальных матчей за основной состав. В 2015-м он провел 7 товарищеских игр за красно-синих.

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Источник: «Бомбардир»
Румыния. Лига I УТА Арад Университатя Клуж Алиев Алибек
Комментарии (5)
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1787128729
Ни фуа...Тупиано лучше, да и отмыть на нём два клуба смогли уже много."Зенит" даже дважды! Ценный кадр...
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Томик
1787130453
Когда уже при получении какого-нибудь шведского гражданства, автоматически Российское будет отбираться?
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