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Алибек Алиев
Алибек Алиев
Завершил карьеру
16 августа 1996 (30), Махачкала
#22 | Нападающий
189 см | 83 кг
Россия | Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Нападающий ЦСКА Алиев перешел в ГАИС на правах аренды
2017.03.27 17:36
4
ЦСКА имеет два предложения от других клубов по Алиеву
2017.02.03 19:12
1
Шведский ГАИС намерен продлить аренду нападающего ЦСКА Алиева
2017.01.08 14:26
4
ЦСКА отправил Алиева во второй дивизион чемпионата Швеции
2016.07.27 00:59
6
Алиев возвращается в «Яро»
2016.03.30 08:11
2
Алиев может доиграть сезон в «Яро»
2016.02.27 11:54
2
Ткачев взял номер, принадлежавший Алиеву
2016.01.13 17:21
Алиев останется в Финляндии до мая
2016.01.05 07:22
Форвард ЦСКА может быть вновь арендован финским «Яро»
2015.12.18 00:28
Алиев продолжит выступление в Финляндии
2015.12.17 14:22
4
Базелюк не вернется в ЦСКА
2015.12.01 15:26
1
Алибек Алиев продолжит карьеру в Финляндии
2015.08.28 16:54
Алиев и Базелюк тренируются с молодежным составом ЦСКА
2015.07.22 12:17
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