Форвард Константин Базелюк не вернется в ЦСКА в ближайшее трансферное окно из "СКА-Энергии".

"Костя будет выступать за "СКА-Энергию" до конца сезона. Хорошо, что у него в Хабаровске все пошло - забивает, отдает, молодец.

ЦСКА может отдать Алибека Алиева в клуб ФНЛ? Все в процессе", - рассказал начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.

Напомним, что Базелюк играет за хабаровский клуб на правах аренды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 15 матчей в составе "Ска-Энергии", в которых забил пять голов.