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    Алибек Алиев - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Алибек
    Отчество Алиевич
    Фамилия Алиев
    Состав Без клуба
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1996 (26 лет)
    Рост 189
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2017 80' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    03.03.2017 65' -79' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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