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    ЦСКА имеет два предложения от других клубов по Алиеву

    Нападающий ЦСКА Алибек Алиев может продолжить карьеру в другой команде. По словам спортивного директора московского клуба Олега Яровинского, армейцы имеют сразу два предложения о переходе 20-летнего форварда.

    «Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем», – сказал Яровинский.

    Напомним, Алиев перешел в ЦСКА зимой 2015 года. До конца прошлого года нападающий выступал на правах аренды за шведский «Гаис».

    Источник: ТАСС

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    03.02.2017 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 февраля 2017, 09:18

      в Анжи его. на Родину

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