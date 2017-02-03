ЦСКА имеет два предложения от других клубов по Алиеву

Нападающий ЦСКА Алибек Алиев может продолжить карьеру в другой команде. По словам спортивного директора московского клуба Олега Яровинского, армейцы имеют сразу два предложения о переходе 20-летнего форварда.

«Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем», – сказал Яровинский.

Напомним, Алиев перешел в ЦСКА зимой 2015 года. До конца прошлого года нападающий выступал на правах аренды за шведский «Гаис».