Алиев продолжит выступление в Финляндии

Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит свою карьеру в финском клубе «Яро».

«Мы определились с клубом Алиева. Игрок поедет возвращать в элиту команду, с которой, к сожалению, вылетел. Главный тренер финского футбольного клуба «Яро» Алексей Еременко сказал нам, что еще целый сезон с удовольствием поработал бы с парнем.

Думаю, Алиев перейдет именно в этот клуб в аренду до лета следующего года», – рассказал начальник селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский.

Напомним, что Алиев имеет опыт выступления за «Яро» с августа этого года.