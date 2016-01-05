Алиев останется в Финляндии до мая

Нападающий ЦСКА Алибек Алиев весеннюю часть сезона по-прежнему проведет на правах аренды в финском «Яро». Об этом заявил главный тренер «Яро» и юношеской сборной Финляндии Алексей Еременко-старший.

«Алибек переехал в большой город, в Москву и оказался не готов к давлению борьбы за результат на таком высоком уровне. «Яро» в этом отношении более семейный клуб, а наш город очень похож на Бурос, где Алиев играл до ЦСКА в «Эльфсборге», – такой же небольшой», – сказал Еременко.

По итогам чемпионата Финляндии 2015 года «Яро» вылетел из высшей лиги, завершив сезон за последнем месте.