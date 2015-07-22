Алиев и Базелюк тренируются с молодежным составом ЦСКА

Нападающий Константин Базелюк, пока не нашедший себе новую команду после аренды в «Торпедо», поддерживает форму в молодежном составе ЦСКА. Напомним, что от аренды игрока в этом межсезонье отказалась «Кубань».

Леонид Слуцкий говорил, что форварду будет подыскан приемлемый вариант аренды, а пока этого не случилось, лучший молодой игрок России 2013 года тренируется с резервистами ЦСКА. В этой же команде работает шведский юниор Алибек Алиев, пополнивший коллектив прошлой зимой.



Ранее главный тренер столичного клубаговорил, что форварду будет подыскан приемлемый вариант аренды, а пока этого не случилось, лучший молодой игрок России 2013 года тренируется с резервистами ЦСКА. В этой же команде работает шведский юниор, пополнивший коллектив прошлой зимой. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!