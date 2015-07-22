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    Алиев и Базелюк тренируются с молодежным составом ЦСКА

    Нападающий Константин Базелюк, пока не нашедший себе новую команду после аренды в «Торпедо», поддерживает форму в молодежном составе ЦСКА. Напомним, что от аренды игрока в этом межсезонье отказалась «Кубань».

    Ранее главный тренер столичного клуба Леонид Слуцкий говорил, что форварду будет подыскан приемлемый вариант аренды, а пока этого не случилось, лучший молодой игрок России 2013 года тренируется с резервистами ЦСКА. В этой же команде работает шведский юниор Алибек Алиев, пополнивший коллектив прошлой зимой.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2015 12:17
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    Комментарии (14)
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    makkie
    1437557489
    Звезды цска, особенно Базелюк))) Лучший молодой игрок 2013, ага) смех...
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    Oliver Kahn 007
    1437559109
    да на здоровье!
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    amg063
    1437565899
    Где они таких шведов то находят?)))
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    Eleron
    1437568462
    Базелюк конкретно зазвездился и вопрос стоял будет ли он вообще играть футбол.
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    luke-c1
    1437582024
    Алиев вроде нормальный форвард, а вот к Базелюку есть вопросы.
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    Mi6
    1437589819
    слуц не в состоянии работать с молодёжью, увы...
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    Miha
    1437590138
    Эх Костя, Костя... А как начинал! Может тебе в Прибалтике или Чехии поиграть, либо сразу в ФНЛ☝️
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    ologreds
    1694997569
    numo436361
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