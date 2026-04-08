Дзюба прокомментировал смерть Луческу

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал уход из жизни экс-тренера команды Мирчи Луческу.

«Мирча Луческу – один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Ярославу Ракицкому, Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей.

Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Ракицкий, Кокора, Керж, еще ребята были, и пытались все уладить, сгладить углы.

В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи», – сказал Дзюба.