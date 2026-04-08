Смолов назвал лучших нападающих в чемпионате России

Бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о лучших форвардах в РПЛ.

– Лучший нападающий в чемпионате России?

– Из иностранцев – Джон Кордоба, из россиян – Костя Тюкавин. Преимущества Джона всем известны, невозможно недооценить, как он ведет борьбу, какую пользу приносит команде, как успех «Краснодара» связан с его игрой. Что касается Костика, надеюсь, он наберет свою лучшую форму после травмы и продолжит быть лучшим нападающим.