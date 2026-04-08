Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пока не хочет покупать сыну квадроцикл.
«У меня сын сейчас просит купить ему квадроцикл. Я всячески сопротивляюсь, потому что понимаю, что, во-первых, это не безопасно... Но все-таки, наверное, в 11 лет иметь такие подарки – это большая роскошь», – сказал Акинфеев в интервью клубному каналу ЦСКА.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»