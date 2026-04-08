Акинфеев объяснил, почему купил «Порше» вместо «Мерседесов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своих автомобилях.

– Вопрос про твои машины. Часто ли ты меняешь машину? Как ты выбираешь их? Как Игорь Акинфеев относится к автомобилям?

– Я очень люблю автомобили. Раньше, конечно, немножко другие времена были – и по ценам, и по всему. В основном это были всегда «Мерседесы», потому что я очень любил марку.

У меня даже были машины, которые и 15 000 километров не проезжали – продавал. Все люди молодые были, озорные, поэтому могли себе позволить. Мозг ни о чем не думал – сохранить эти деньги или куда-то вложить.

Со временем любовь к «Мерседесу» прошла. Потому что в девяностые-двухтысячные это были одни из самых лучших качественных машин. Потом уже не особо мне нравилось, и как собирают, и кожа. И одна из последних машин, что я захотел и купил, – «Порше». И скажу честно, мне очень нравится. А так, все-таки уже возраст не тот, чтобы постоянно каждый год менять машины. Катаюсь насколько могу долго.