Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акинфеев рассказал, как поддерживает форму в 40 лет

Вчера, 12:28

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об особенностях своей подготовки к матчам.

Сегодня голкиперу исполнилось 40 лет.

– Дело даже не в колене. Дело в том, что мышцы тоже с годами не становятся более эластичными, и, наверное, те проблемы, которые вылезают – там кольнуло, тут заболело, ещe где‑то что‑то… Конечно, это всe есть. Перед каждой тренировкой я делаю процедуры, связанные и с коленом, и с голеностопом, была недавно травма голеностопа со «Спартаком», и с задней поверхностью бедра.

Они тщательно прорабатываются. Для меня это очень важно. Мне надо быть готовым выйти на тренировку. И также после тренировки я должен снизить нагрузку на эти места. Все это делается каждый день.

Мой ранний приезд на базу, о котором все знают, для меня уже не в диковинку. Он подразумевает, что я приезжаю, могу позавтракать и идти на свои процедуры. За час-полтора до того, как соберется команда. Мне так комфортнее и удобнее. Нет много партнеров по команде, никто не мешает. И физиотерапевт, массажист более тщательно займется тобой и подготовит к каждой тренировке и игре.

– За последние 10 лет твои процедуры изменились? Стало их больше?

– Я не скажу, что их больше стало. Во‑первых, в проблемах с коленом очень важен вес. Это на первом месте Если у тебя вес немножко выше, то амортизация колена и нагрузка и боль будут совершенно другими. Если ты держишь этот вес, то облегчаешь свое существование в большом спорте, облегчаешь жизнь колену, и, наверное, твоя голова меньше думает об этом. С более светлой головой идешь тренироваться и играть.

– 90 минут матча в молодости и 90 минут матча сейчас одинаково воспринимается?

– Нет. Сейчас хочется, чтобы побыстрее время шло. Иногда на табло смотришь, там 60-я минута, и думаешь: «Блин, быстрее бы там 85-я какая-то». А потом поднимаешь глаза, там только 62-я. Действительно, наверное, как‑то меняется взгляд на какие‑то моменты, есть такое.

– То есть матч дольше тянется?

– Формально он не тянется дольше. Это именно по твоим мозгам тебе кажется, что он дольше идет. Может быть, раньше забот меньше было, и ты выходил, просто делал своe дело, творил, молодой был. А сейчас дело не в заботах, а как‑то ментальность, наверное, меняется все-таки.

– Ты всю жизнь выглядишь молодо, спортивно. Есть у тебя страх потерять эту форму?

– Нет, форму‑то не только я, вообще любой человек потеряет, когда начнeт по 38 раз на дню есть, как это делают некоторые. Страха нет. Есть понимание, что ты выбираешь ту сторону или эту. Всe‑таки мне хочется быть на этой стороне, когда тело поджарое, нет свисающего живота. Я буду стараться держать себя в форме, в тонусе, вне зависимости от спорта и карьеры.

Я прекрасно понимаю, что не хочу таким становится. Потом же это все перерастает в какие-то болезни. Начинаются отрезания желудков, всего остального.

Мне кажется проще держать себя в каких-то рамках. Да, ты можешь прибавить в килограммах, но не до такой степени, чтобы тебя разносило. Это совершенно нормально для футболиста, для спортсмена. Единицы, которые держат себя, следят за своим телом. Я хочу попасть в эту единичку процентов.

  • В составе ЦСКА Акинфеев выиграл 23 трофея. Он провел в клубе всю карьеру.
  • Срок контракта голкипера с клубом истекает 30 июня 2026 года.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 