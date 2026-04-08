У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой придет на эфир «Матч Премьер», посвященный судейству.
Известный футболист лично подискутирует с главой российских судей Милорадом Мажичем, задаст интересующие вопросы, выскажет свою точку зрения по наболевшим проблемам.
Эфир состоится сегодня, 8 апреля.
- Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- За клуб из Виго он провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 голевые передачи.
- Сейчас Мостовой в футболе не работает. Он регулярно выступает со своими комментариями в средствах массовой информации.
- В прошлом году Александр Мостовой получил тренерскую лицензию, позволяющую ему работать ассистентом в РПЛ. Однако интересных предложений дипломированный специалист не получил.
- Мажич ранее работал на ЧМ и Евро в качестве судьи.
