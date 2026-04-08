Стало известно, где загулял зенитовец Дуран

Футбольный деятель Тимур Лепсая наслышан о загуле нападающего «Зенита» Джона Дурана. Об этом бывший директор «Балтики» рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Из-за загула колумбиец пропустил матч 23-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (2:1).

Константин Генич: Дурана не было, потому что – я не знаю, правда, неправда – он загулял в Барселоне. Правда, Тимур?

Теймураз Лепсая: Я слышал такое, да.