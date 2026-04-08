ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с 40-летием

ЦСКА опубликовал поздравление с днем рождения капитана команды Игоря Акинфеева.
Сегодня российскому голкиперу исполнилось 40 лет.
«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой!», – говорится в сообщении клуба.
К поздравлениям присоединились РФС и сборная России по футболу.
«ИГОРЮ АКИНФЕЕВУ – 40! 🎂
111 матчей за сборную, бронза Евро-2008 и тот самый сейв в серии пенальти ЧМ-2018, ставший частью футбольной истории 🧤
Желаем легенде нашей сборной счастья, семейного благополучия и новых побед 💪» – говорится в сообщении РФС и сборной России, которое сопровождают кадры из той серии пенальти.
- В составе ЦСКА Акинфеев выиграл 23 трофея. Он провел в клубе всю карьеру.
- Срок контракта голкипера с клубом истекает 30 июня 2026 года.