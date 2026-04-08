ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с 40-летием

Вчера, 10:45
9

ЦСКА опубликовал поздравление с днем рождения капитана команды Игоря Акинфеева.

Сегодня российскому голкиперу исполнилось 40 лет.

«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович – пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой!», – говорится в сообщении клуба.

К поздравлениям присоединились РФС и сборная России по футболу.

«ИГОРЮ АКИНФЕЕВУ – 40! 🎂

111 матчей за сборную, бронза Евро-2008 и тот самый сейв в серии пенальти ЧМ-2018, ставший частью футбольной истории 🧤

Желаем легенде нашей сборной счастья, семейного благополучия и новых побед 💪» – говорится в сообщении РФС и сборной России, которое сопровождают кадры из той серии пенальти.

  • В составе ЦСКА Акинфеев выиграл 23 трофея. Он провел в клубе всю карьеру.
  • Срок контракта голкипера с клубом истекает 30 июня 2026 года.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1775635417
Вспомните 2018 год и поздравьте Игоря от души))
Ответить
shurik45
1775635611
С Днем Рождения вас ,Игорь Владимирович!
Ответить
Semenycch
1775635830
За ним уже дворника нужно посылать, с тележной, совком и метлой, ну Вы знаете зачем (добрая ирония).
Ответить
Good_win_ФКСМ
1775638335
самые титулованные игроки сборной: - Аленичев - КУЕФА, ЛЧ, СуперКУЕФА - Сафонов - ЛЧ,СуперКУЕФА, межконтинентальный кубок, финалист клубного ЧМ Достижения Дырки: 1) Сборная: - персональные результативные ошибки, из-за которых Сборная не вышла на ЧМ2010, - персональные результативные ошибки в матчах с Польшей (аутсайдер) и Грецией, из-за которых Сборная не вышла из группы на Евро2012, - персональные результативные ошибки в матчах с Алжиром (аутсайдер) и Ю.Кореей. Как итог Сборная не вышла из группы на ЧМ2014, - персональные результативные ошибки в матчах с Англией, Словакией, Уэльсом (тут вся сборная облажалась). Как итог - Сборная не вышла из группы на Евро2016. Вывод: больше вреда, чем пользы - достаточно было более классных вратарей, но их все время мариновали в угоду дырке... 2) Клуб: бессмертная и непревзойденная серия ошибок и голов в каждом матче в ЛЧ. Но это, ладно - проблемы клуба. Упаси, Боже, иметь на такую "легенду"....
Ответить
k611
1775639826
Футбольного долголетия, здоровья,профессиональных успехов! По футбольным меркам солидная цифра.
Ответить
CSKA winner
1775646316
Игарь велик !
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
