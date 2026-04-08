Жедсон сказал, хочет ли уйти из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию о желании покинуть московский клуб.
– Счастлив ли ты в «Спартаке»? Были слухи о твоeм желании вернуться в «Бешикташ».
– Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Я игрок «Спартака». Я счастлив в «Спартаке». И я рад быть здесь. На этом всe.
- Ранее сообщалось о недовольстве игроком своим периодом карьеры в «Спартаке» и желанием вернуться в «Бешикташ».
- В этом сезоне 27-летний Жедсон Фернандеш провел 26 матчей за «Спартак», забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Российский клуб приобрел португальца у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
