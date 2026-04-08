Жедсон сказал, хочет ли уйти из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию о желании покинуть московский клуб.

– Счастлив ли ты в «Спартаке»? Были слухи о твоeм желании вернуться в «Бешикташ».

– Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Я игрок «Спартака». Я счастлив в «Спартаке». И я рад быть здесь. На этом всe.