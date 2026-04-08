Жедсон сказал, хочет ли уйти из «Спартака»

Вчера, 13:22
7

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал информацию о желании покинуть московский клуб.

– Счастлив ли ты в «Спартаке»? Были слухи о твоeм желании вернуться в «Бешикташ».

– Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Я игрок «Спартака». Я счастлив в «Спартаке». И я рад быть здесь. На этом всe.

  • Ранее сообщалось о недовольстве игроком своим периодом карьеры в «Спартаке» и желанием вернуться в «Бешикташ».
  • В этом сезоне 27-летний Жедсон Фернандеш провел 26 матчей за «Спартак», забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Российский клуб приобрел португальца у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.

Источник: Legalbet
Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон
Persona_non_Grata
1775644029
Надо чтобы желания были взаимны, а многие болельщики Спартака очень жаждут твоего возвращения к туркам, да что там - просто готовы гнать тебя ссаными тряпками (и надо заметить - ПОДЕЛОМ) !!! Как с этим быть ???...
Красногвардейчик
1775644519
Да все так говорят о ,,счастье,, это уже штамп, и верить такому нельзя
CSKA winner
1775645593
Заявление для прессы , а сам так думает , как свалить из опостылевшего свинарника .
R_a_i_n
1775646784
Счастью нет предела. Когда только игра появится.
Император 1
1775647373
Не факт, что он рад, смысл такое спрашивать, практически всегда скажут:очень рад, мне нравится, даже когда это неправда, чтобы проблем не возникло
NewLife
1775655377
"Я не знаю, откуда берутся такие слухи" Может быть из медийной обслуги вонючей радужной помойки(
NewLife
1775655606
В отличии от ниже указанных КБ братьями оценок, я считаю Жедсона нужным мастеровитым игроком, который принесет блольшую пользу команде. Только не надо его ставить вингером вместо Маркиньоса. Зобнина на отдых, Мартинса к Жедсону и Умярову, Литвинова нах, когда вернется серб, если лимит не позволит, то Дмитриева в защиту слева.
