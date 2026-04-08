«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей

Вчера, 14:50
49

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров подсчитал судейские ошибки в сезоне РПЛ.

«184 игры чемпионата России-2025/26 судили 27 арбитров из основного и резервного списков рефери РПЛ (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова).

Судьи допустили 78 ошибок, не исправленных с помощью видеоассистентов. Средний показатель – 0,42 неверных решения в каждой встрече. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата их стало больше в 1,32 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,45 раза. Год назад в 23 турах видеоарбитры давали знать о себе в 84 эпизодах, сейчас – в 122. Всего же в прошлом чемпионате видеоассистенты вмешались 134 раза.

Если сложить число ВАР-вмешательств с общим количеством неисправленных ошибок (122 и 78), выйдет, что число предполагаемых неправильных вердиктов достигло 200, а судьи принимали свыше одного неверного решения в каждой игре. Часть ошибок в итоге была исправлена», – написал источник.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар».
  • «Зенит» отстает на очко.
  • Команды встретятся 12 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1775654510
Зенит очень страдает, но продолжает ПОЛЬЗОВАТЬСЯ купленными судьями! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
acor94
1775654939
Почему больше всех, если у 9 команд по 6 ошибок?))
Ответить
Дубина
1775655480
Газпромовский алкашь составлял! ЗПРФ...
Ответить
somn
1775655739
Я не удивлён, что московские в лидерах.
Ответить
рылы
1775655883
позор косорылым! фсястрана видела, как купили игру с локо! левая пенка + удаление + неназначенный пенальти за фол денисова! и ещё хватает наглости визжать из тарасофских бачков!
Ответить
NewLife
1775655967
Мнение ангажированного чудака из синит-экспресса не в счет. Из-за брезгливости и лени не хочется перепроверять.
Ответить
rash1959
1775658301
Глядя на эти подсчёты, хочется сказать, что ещё у нас есть "выборы", самые честные выборы в мире.
Ответить
Айболид
1775661727
Какая наглая лукойловская ложь !
Ответить
Hector вернулся
1775668213
Тем не менее бзенит каждый год тянут за уши к чемпионству. В прошлом году не получилось, форс мажор.
Ответить
JIa6a32109
1775684268
капитан цска, продался
Ответить
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
